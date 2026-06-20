أكد المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي أن فريقه قدّم أداءً متكاملاً خلال المباراة التي فاز فيها 3-0 على هايتي في مدينة فيلادلفيا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: هناك مؤشرات إيجابية بشأن حالة لاعب المنتخب نيمار دا سيلفا. مرجحاً إمكانية مشاركته أمام اسكتلندا في ختام دور المجموعات الأربعاء المقبل بميامي، في مواجهة قد تحدد صدارة المجموعة وتمنح البرازيل مساراً أكثر ملاءمة في الأدوار الإقصائية.



ويواصل نيمار، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي لم يشارك مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق، إذ عاد أخيراً إلى التدريبات.



واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته بتأكيد أن نيمار سيتدرب بشكل فردي، قبل أن ينضم إلى المجموعة بعد غدٍ الإثنين، وسيكون جاهزاً لمباراة اسكتلندا.