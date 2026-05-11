حرصت إدارة نادي الخلود ومنسوبو النادي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الحصة التدريبية، وذلك تقديراً للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال مشاركتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين «أغلى الكؤوس».



وجاءت هذه اللفتة المعنوية بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق في النهائي الذي أُقيم مساء الجمعة الماضية، رغم خسارته أمام الهلال بنتيجة (2-1)، في مواجهة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وأداءً تنافسياً من جانب لاعبي الخلود.



وأكدت إدارة النادي من خلال هذه المبادرة فخرها بما قدمه اللاعبون طوال مشوار البطولة، مشيدةً بالروح القتالية والعطاء الذي ظهر به الفريق حتى الوصول إلى النهائي، في إنجاز يُعد من أبرز محطات النادي خلال الفترة الأخيرة.



ويطمح الخلود إلى مواصلة تقديم المستويات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، مستفيداً من الدعم الإداري والجماهيري الكبير الذي يحظى به الفريق.