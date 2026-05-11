أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(81,849) قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، ابتداءً من الأحد 7 يونيو 2026 حتى نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.



وأوضحت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل، في محافظة شقراء: حي النخيل، حي الريان، حي القرية، حي الرحاب، حي النهضة، حي غسلة، حي البساتين، حي قرطبة، حي الوقف، حي الشفاء، حي الياسمين، حي الخزامى، حي الصفراء، حي الملقا، حي الفلاح، حي الصناعية، حي الجامعة، حي الرحبة، حي النرجس)، فيما يشمل التسجيل في محافظة ضرما: (أجزاء من أحياء مناطق مفتوحة تابعة لبلدية نمار)، بينما يبدأ التسجيل في محافظة أشيقر بالأحياء التالية: (حي مخطط رقم 247، حي مخطط رقم 126، حي مخطط رقم 980، حي مخطط رقم 456، حي مخطط رقم 250-أ، حي مخطط رقم 725، حي مخطط رقم 333، حي مخطط رقم 822، حي مخطط رقم 956، حي مخطط رقم 571، حي مخطط رقم 603، حي مخطط رقم 928).

وأضافت الهيئة أن التسجيل يبدأ في محافظة الحيانية وبرك بالأحياء التالية: (جزء من حي مركز مصدة، جزء من حي فرية الرجبة)، فيما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية بمحافظات: (الحصاة، حريملاء، الرين، المزاحمية).

وفي مدينة مكة المكرمة يبدأ التسجيل في الأحياء التالية: (جزء من حي الحديبية، جزء من حي البساتين، جزء من حي أم الجود، جزء من حي وادي جليل، جزء من حي الخضراء، جزء من حي العدل، جزء من حي جبل النور، جزء من حي التنعيم، وجزء من حي قرطبة).

وسيبدأ التسجيل في المنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن في الأحياء التالية: (حي اليرموك، حي غرناطة)، فيما سيبدأ التسجيل بمحافظة الخفجي في الأحياء التالية: (جزء من حي الخليج العربي الشرقي، جزء من حي الخليج العربي الغربي، حي غرناطة)، مبينةً أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.



رقم عقار وصك لكل وحدة



دعت الهيئة مُلاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صكوك ملكيات العقارات وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مؤكدةً إمكانية الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة.

وابتدءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.