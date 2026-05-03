بعد 3 سنوات.. شالكه يعود إلى «البوندسليغا»

عاد فريق شالكه إلى الدوري الألماني الممتاز «بوندسليغا» بعد غياب ثلاث سنوات، عقب تغلبه على فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد، مساء (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري الدرجة الثانية.

كارامان يُحرز هدف الصعود

جاء هدف شالكه عن طريق قائد الفريق كينان كارامان في الدقيقة 15، ليخطف «الأزرق الملكي» بطاقة التأهل قبل جولتين من نهاية المسابقة.



دعم جماهيري

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري لمباريات شالكه في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم أكثر من 60 ألف مشجع، وهو رقم أكبر من معظم أندية دوري الدرجة الأولى الألماني، ليؤكد عودته القوية إلى دوري الأضواء بعد هبوطه في عام 2023.

ترتيب شالكه

ويتصدر شالكه جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 67 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه بادربورن صاحب المركز الثاني.