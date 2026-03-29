يسعى ناديا يوفنتوس وروما الإيطاليين للتعاقد مع لاعب النادي الأهلي فرانك كيسيه، الذي دخل فترة الأشهر الستة «الحرة» مع ناديه، إذ تبقى على نهاية عقده 3 أشهر، ولم يتم تحديد مصير اللاعب مع ناديه الحالي بالبقاء أو الرحيل.



ويدرس اللاعب فرانك كيسيه مع وكيل أعماله كافة العروض سواء من الأندية الإيطالية أو الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه، لتحديد وجهته الاحترافية القادمة.



يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع فرانك كيسيه قادماً من نادي برشلونة الإسباني، بعقد لمدة 3 مواسم ينتهي في صيف 2026، ونجح في اللاعب في تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وكأس السوبر السعودي مع النادي الأهلي.