أنذر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، سكان ثماني بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان، مطالبهم بسرعة الإخلاء قبل ضربات محتملة.



وشنّ الطيران الإسرائيلي، غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، كما استهدف بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء مرجعيون بغارتين بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات (برعشيت، فرون، الغندورية وشقرا قضاء بنت جبيل).



ميدانياً، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن جولة المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل المقرر عقدها ستنطق اليوم (الخميس) الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت واشنطن وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء من اليوم نفسه، على أن تستأنف يوم الجمعة، موضحاً أن الملفين السياسي والأمني سيكونان حاضرين في المحادثات.



وستمثل لبنان السفيرة لدى واشنطن ندى حمادة معوض، كما في الجولتين السابقتين، بالإضافة إلى السفير السابق والمبعوث الخاص سيمون كرم، بينما يمثل الجانب الإسرائيلي سفيرها في واشنطن يحيئيل ليتر ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، وسيحضر المحادثات المستشار بالخارجية مارك نيدام، والسفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي.



ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر قولها إن إسرائيل ستبلغ الوفد اللبناني أنها لن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار، وأن حكومتها تلتزم باستراتيجية واضحة وهي إستراتيجية القضاء على الخطر ومنع أي تهديد لأمنها أو أمن سكان الشمال.