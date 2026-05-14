أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم (الخميس) اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج، على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وعدم امتلاك إيران سلاح نووي أبداً.



ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله: «الرئيس دونالد ترمب أجرى اجتماعاً جيداً مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين اليوم (الخميس)، موضحاً أن الجانبين ناقشا طرق تحسين التعاون الاقتصادي، وتوسيع وصول الشركات الأمريكية إلى الصين، وزيادة الاستثمارات الصينية».



وذكر أن ترمب شدد أيضاً على ضرورة البناء على التقدم المحرز في وقف تدفق المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.



في المقابل، قال متحدث باسم حكومة تايوان إن تايبيه على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينج، موضحاً أن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يمثل إجماعاً، للمنطقة والعالم.



وأشار إلى أن تايوان ليست متفاجئة بشكل خاص، من التصريحات الصينية الصادرة خلال القمة، قائلاً: «حتى الآن لا توجد أي رسائل مفاجئة» من الاجتماع.



ودعا المتحدث باسم حكومة تايوان، الصين إلى مراجعة، ما وصفه بـ«العدوان العسكري» تجاه تايوان، معتبراً أن أكبر تهديد للسلام عبر المضيق يتمثل في محاولة الصين تقويض الوضع القائم.



وشدد على ضرورة خفض الصين للترهيب العسكري الذي تمارسه ضد تايوان.



وعلى واقع التشديدات الأمنية التي تفرضها الصين في بكين خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم، تقريراً لمذيعها بريت باير عن نظام المراقبة في بكين، قائلة إن «الحزب الشيوعي» يراقب كل شيء.



وقال بريت باير مذيع الشبكة في التقرير إن «الأخ الكبير يراقبنا»، مشيراً إلى أن السلطات الصينية حررت مخالفة لسائق القناة باستخدام شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بكثافة في أنحاء بكين.



وأضاف باير: «هناك كاميرات حرفياً في كل مكان، إنهم يرون كل شيء، أوقف سائقنا السيارة بشكل مخالف لمدة دقيقتين فقط، وتلقى رسالة على هاتفه، بمخالفة بقيمة ما يساوي 40 دولاراً أمريكياً».



ورد مستخدمون صينيون على شكوى فوكس نيوز من الغرامة، بنشر مقطع فيديو لباير، وهو يصور تقريره وسط الشارع وبين السيارات في ساعة مزدحمة.