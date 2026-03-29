بانيشينج يلمع في دبي.. إنجاز سعودي يتوَّج «جودلفين للميل»

تُوِّج الجواد «بانيشينج»، المملوك للسعودي شرف محمد الحريري، بلقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» ضمن منافسات كأس دبي العالمية 2026، في إنجاز جديد يُضاف لسجل الفروسية السعودية، خلال الأمسية العالمية التي احتضنها مضمار ميدان في دبي (السبت).

فخر وامتنان للقيادة

وعبّر المالك شرف الحريري عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «الحمد لله على هذا الانتصار الكبير في أمسية كأس دبي العالمية. أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعمهما اللامحدود لرياضة الفروسية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر لوزير الرياضة، ورئيس هيئة الفروسية على دعمهما واهتمامهما المستمر، وأهدي هذا الفوز الغالي إلى الشعب السعودي العظيم».



أداء حاسم في سباق الميل

وجاء الفوز بقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، وتحت إشراف المدرب ديفيد جاكسون، في السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي «فئة 2»، بعد أداء قوي وحاسم أنهى به «بانيشينج» المنافسة لصالحه، مؤكداً حضوره في واحدة من أبرز محطات الأمسية، التي بلغت جائزتها مليون دولار.

أمسية عالمية وجوائز ضخمة

وتُعد كأس دبي العالمية واحدة من أغنى وأهم سباقات الخيل عالمياً، إذ تصل القيمة الإجمالية لجوائزها إلى 30.5 مليون دولار، موزعة على تسعة أشواط، بمشاركة خيول تمثل أكثر من 12 دولة، يتصدرها السباق الرئيسي بجوائز تبلغ 12 مليون دولار.

سجل ذهبي

يذكر أن شرف الحريري يحمل سجلاً حافلاً بالانتصارات، إذ سبق أن توّجَه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بلقب كأس السعودية 2024، بعد فوز جواده «سينور بسكادور» بلقب الشوط الكبير والرئيسي لمنافسات كأس السعودية أغلى سباق للخيل في العالم، الذي احتضنه مضمار الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية،، وسط منافسة قوية بوجود أشهر الجياد والفرسان في السباق، بمشاركة أمريكية ويابانية كبيرة.