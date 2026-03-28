بينما احتفل نادي الاتحاد بتتويجه بطلاً لبطولة كرة الطاولة، فجّر التصميم الرسمي الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة الطاولة موجة جدل واسعة، بعدما اعتبره عدد من الإعلاميين والجماهير غير مناسب لحجم الإنجاز، ما ألقى بظلاله على أجواء الاحتفال.

وأثار التصميم المتداول عبر منصات التواصل تباينًا واضحًا في ردود الفعل، إذ رأى منسوبو وأنصار نادي الاتحاد أن محتواه البصري حمل إيحاءات غير موفّقة، ولا يليق بتتويج فريق قدّم موسمًا مميزًا تُوّج بالبطولة، مطالبين بتعديل التصميم أو الاعتذار عنه بشكل رسمي، مؤكدين أن لحظة التتويج تستحق احتفاءً يوازي قيمة الإنجاز.

في المقابل، اعتبر آخرون أن التصميم لا يتجاوز كونه اجتهادًا فنّيًا اعتياديًا، لا يحمل أي دلالات سلبية، وأن تضخيم المسألة جاء نتيجة تأويلات متباينة، خصوصا في ظل حساسية المنافسات الرياضية وتفاعل الجماهير الكبير مع التفاصيل المرتبطة بأنديتهم.

وتحوّل الجدل إلى نقاش أوسع حول معايير التصاميم الرسمية في المناسبات الرياضية، وأهمية مراعاة الرمزية والرسائل البصرية، خصوصًا في لحظات التتويج التي تمثّل ذروة العلاقة بين الاتحاد المنظّم والجمهور المتلقي.

ويبقى السؤال الأبرز مطروحًا: هل كان التصميم مناسبًا للاحتفاء بالبطولة، أم أنه أخفق في قراءة حساسية المشهد جماهيريا؟!