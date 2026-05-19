​في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع مع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سبل تعزيز الدعم الإغاثي والتنموي، ودعم النازحين والمتضررين جراء الأزمة الراهنة.



​جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم محافظ الضالع اللواء أحمد قائد القبة، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن صالح الذيباني، وجرى الوقوف على أبرز الاحتياجات العاجلة للمحافظة في القطاعات الإغاثية والخدمية، واستعراض خريطة المشاريع التي يمولها المركز عبر شركائه المحليين والدوليين.



​تنسيق مشترك وتذليل العقبات



​وأكد محافظ الضالع حرص السلطة المحلية المطلق على تذليل الصعاب كافة وتسهيل مهمات المؤسسات والمنظمات الشريكة والممولة من مركز الملك سلمان، بما يضمن تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية بكفاءة واقتدار، وبما يلامس الاحتياجات الحقيقية للمواطنين ويخفف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة في ظل الأوضاع الراهنة.



​مواقف سعودية مشهودة



​وثمّن محافظ الضالع عالياً الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر أذرعها الإنسانية والتنموية، مؤكداً أن هذه المواقف الأخوية الصادقة تشكّل حجر الزاوية في تماسك القطاعات الخدمية والإنسانية باليمن، وتسهم بشكل مباشر في بلسمة جراح الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية.