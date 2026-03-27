أعلن دوري الملوك تأجيل انطلاق منافسات دوري الملوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كان من المقرر إقامتها في الرياض خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، إلى شهر أكتوبر 2026، حيث تم اعتماد التأجيل باعتباره الخيار الأكثر مسؤولية في المرحلة الحالية.



وقال الرئيس التنفيذي لدوري الملوك، جمال أغاوا: «رأينا أن تأجيل انطلاق دوري الملوك الشرق الأوسط حتى أكتوبر 2026 هو القرار الأنسب في هذا التوقيت، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب تطلعاتنا وتطلعات جماهيرنا في المنطقة، ولقد لمسنا خلال الفترة الماضية اهتماماً كبيراً من الجمهور وصنّاع المحتوى، وهو ما يعزز التزامنا بالعودة بشكل أقوى وأكثر جاهزية».



وأضاف: «يمثل هذا التأجيل فرصة للعمل بشكل أعمق مع الفرق والشركاء على تطوير مختلف جوانب التجربة، سواء على مستوى المنافسات أو المحتوى أو التفاعل الجماهيري، ونؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل أولوية إستراتيجية بالنسبة لنا، وسنواصل العمل لضمان تقديم موسم يرتقي إلى مستوى التوقعات».



ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته بطولة دوري الملوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أقيمت في الرياض خلال أكتوبر ونوفمبر 2025، والتي شكلت انطلاقة مميزة للدوري في المنطقة.



وسيواصل أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة قيادة فرق النخبة بنظام السباعيات، مع نقل جميع المباريات مباشرة وبشكل مجاني وفق القواعد التفاعلية المميزة للدوري.



وخلال الفترة القادمة، سيعمل دوري الملوك على تقديم محتوى وأنشطة جديدة موجهة لجماهير المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على مستوى التفاعل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب.