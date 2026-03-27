تُوّج فريق نادي النصر للسيدات بلقب الدوري الممتاز للسيدات للمرة الرابعة على التوالي، مواصلًا هيمنته على البطولة في إنجاز يعكس تفوقًا فنيًا واستقرارًا واضحًا طوال الموسم.



وأكد النادي عبر منصاته أن «حكاية الهيمنة مستمرة»، في إشارة إلى السيطرة الممتدة على اللقب، بعدما قدّم الفريق مستويات ثابتة ونتائج عززت صدارته حتى التتويج.



وتفاعل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو مع الإنجاز، وكتب: «Amazing! Well done!»، أي: «مذهل! أحسنتن!»، دعمًا للفريق وإشادة بما قدمه.



ويعكس هذا التتويج تطور كرة القدم النسائية في المملكة، وسط دعم متصاعد أسهم في رفع مستوى المنافسة واستدامة الإنجاز.



