يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب مصر، في المباراة التاسعة التي تجمع الفريقين في تاريخ لقاءاتهما. وتبرز هذه المواجهة بعد غياب دام منذ آخر مباراة رسمية جمعتهما في كأس العالم 2018 بروسيا، التي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1 ضمن دور المجموعات.



ويملك المنتخب السعودي سجلاً جيداً في المباريات الرسمية ضد الفراعنة، إذ فاز في آخر مواجهتين رسميتين جمعتهما، الأولى كانت في كأس القارات 1999 بنتيجة 5-1، والثانية في كأس العالم 2018 بنتيجة 2-1، ما يمنح «الأخضر» ثقة كبيرة قبل اللقاء المرتقب، وبالرغم من تفوق المنتخب المصري في عدد الانتصارات الإجمالية، إلا أن المنتخب السعودية أثبت جدارته في البطولات الرسمية، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المقبلة، ساعياً لتعزيز حضوره الدولي ومواصلة نتائجه الإيجابية أمام منتخب الفراعنة.



وتاريخياً التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة كانت نتائجها على النحو التالي:



3 سبتمبر 1961 – دورة الألعاب العربية الثانية: مصر 13-0 السعودية.



23 ديسمبر 1975 – كأس فلسطين: مصر 2-1 السعودية.



14 نوفمبر 1988 – ودية: مصر 0-0 السعودية.



17 سبتمبر 1992 – نهائي كأس العرب: مصر 3-2 السعودية.



29 يوليو 1999 – كأس القارات: السعودية 5-1 مصر.



14 مارس 2005 – ودية: مصر 1-0 السعودية.



25 نوفمبر 2007 – دورة الألعاب العربية: مصر 2-1 السعودية.



25 يونيو 2018 – كأس العالم: السعودية 2-1 مصر.



السجل التاريخي:



انتصارات مصر: 5



انتصارات السعودية: 2



التعادل: 1