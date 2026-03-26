أعلن نادي النصر عن عودة قائده كريستيانو رونالدو، إلى مقر النادي في الرياض، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة للنجم البرتغالي في إشارة واضحة إلى انتهاء مرحلته العلاجية وبدء خطواته الأخيرة نحو العودة للمشاركة مع الفريق.



وكان رونالدو قد غاب عن صفوف النصر خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي ، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة، وأجبرته على الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.



وسبق أن أوضح النادي، عبر بيان رسمي، تفاصيل إصابة قائده، مؤكداً أن اللاعب بدأ برنامجاً تأهيلياً متدرجاً، يتخلله تقييم مستمر لحالته البدنية، بهدف ضمان عودته بأفضل جاهزية ممكنة دون التعجل في إشراكه قبل اكتمال تعافيه بشكل كامل.



وتأتي عودة رونالدو إلى مقر النادي كخطوة إيجابية تعكس تقدمه في البرنامج التأهيلي، حيث من المنتظر أن يقترب تدريجياً من الدخول في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، وفقاً لاستجابته البدنية ومدى جاهزيته.



ويترقب الجهاز الفني عودة النجم البرتغالي بفارغ الصبر، لما يمثله من ثقل فني وخبرة كبيرة داخل الملعب، إلى جانب تأثيره القيادي في غرفة الملابس، خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق خلال الفترة القادمة، والتي يسعى من خلالها النصر لمواصلة المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.