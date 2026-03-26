أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 والذي كان من المقرر ‌إقامته يوم 11 أبريل القادم في الرياض.



وقال الاتحاد في بيان إن المسؤولين قد أعادوا جدولة الحدث إلى موعد لاحق لضمان حضور جميع المعنيين مراسم القرعة النهائية دون انقطاع.



وقد تم تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية في المنطقة بسبب الصراع المستمر، الذي بدأ عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران قبل نحو شهر.



ومن المقرر أن تستضيف السعودية البطولة القارية التي تقام كل أربع سنوات بمشاركة 24 منتخبًا وذلك للمرة الأولى مع إقامة الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء.



وتحمل قطر لقب البطولة وقد ضمنت بالفعل تأهلها إلى النهائيات إلى جانب اليابان (الفائزة باللقب أربع مرات)، إضافة إلى منتخبات تأهلت لكأس العالم مثل كوريا الجنوبية وإيران والأردن وأستراليا وأوزبكستان.