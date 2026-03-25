كشف تقرير صحفي عن تدرّب كريستيانو جونيور نجل قائد النصر كريستيانو رونالدو في أكاديمية ريال مدريد، وبحسب صحيفة «The Athletic» فقد تدرب الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو مع فريق ريال مدريد تحت 16 عاماً أمس (الثلاثاء)، بهدف الانضمام إلى فريق الشباب في المستقبل القريب.

على خطى الأب



وأوضحت أنه سينتقل إلى النادي الذي يُعد والده هدافه التاريخي برصيد 450 هدفاً في 438 مباراة خلال سنواته التسع التي قضاها في العاصمة الإسبانية وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين.

ويلعب كريستيانو جونيور البالغ من العمر 15 عاماً في أكاديمية النصر منذ انضمام والده إلى «العالمي» مطلع عام 2023 كما لعب في فرق الشباب في مانشستر يونايتد ويوفنتوس وهما ناديان آخران من الأندية السابقة للدون قبل انتقاله إلى النصر.

ظهور دولي مبكر



وفي مايو الماضي، تلقى نجل رونالدو أول استدعاء له من منتخب البرتغال، حيث شارك مع فريق تحت 15 عاماً ضد اليابان في بطولة فلادكو ماركوفيتش الدولية، ثم ظهر لاحقاً مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً.

برنامج علاجي لرونالدو في إسبانيا

يذكر أن كريستيانو رونالدو يخضع حالياً لبرنامج علاجي في إسبانيا للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي نهاية الشهر الماضي.