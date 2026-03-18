غيرت الخسارتان اللتان تلقاهما الهلال والأهلي من فلومينينسي البرازيلي وبيراميدز المصري خلال مونديال كأس العالم للأندية، وبطولة كأس القارات للأندية، هوية وشكل الناديين خلال المنافسات المحلية والقارية، ما أدى إلى ظهورهما بالصورة الرائعة التي أسعدت ونثرت الفرحة على محيّا محبي الناديين.



اليوم يستضيف الأهلي نظيره الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن نصف نهائي كأس الملك على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويسعى كل منهما للفوز والوصول لنهائي أغلى الكؤوس.



كتيبتا إنزاغي ويايسله تتنافسان برفقة متصدر دوري روشن (النصر) على لقب الدوري، فيما يغيب النصر عن بطولة كأس الملك.



ومنذ الخسارة العالمية للناديين وهما يعيشان ظروفاً مناخية كروية ممتعة، ونتائج إيجابية مع الإيطالي والألماني، برفقة كوكبة النجوم الموجودة في الفريقين بقيادة الفرنسي بنزيما مهاجم الهلال، والموسيقار الجزائري رياض محرز قائد «الراقي».



اليوم الكلاسيكو على موعدٍ غير عادي من حيث الإثارة والندية والحضور الجماهيري الغفير والكبير من قبل عشاق الناديين لدعم ومؤازرة نجومهم وزف ناديهم للنهائي الكبير.. فلمن ستكون الغلبة لكتيبة إنزاغي أم نجوم يايسله؟