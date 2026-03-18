يتفوق فريق الأهلي على نظيره الهلال في مواجهات نصف نهائي كأس الملك، إذ نجح الأهلي في إقصاء الهلال خمس مرات في هذا الدور، وتمكن عقبها من التتويج باللقب.


وجاءت البداية في بطولة كأس الملك 1983، عندما أقصى الأهلي نظيره الهلال من الدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بالبطولة. وتكرر السيناريو في كأس ولي العهد 2007، حيث تجاوز الأهلي الهلال في نصف النهائي، وواصل مشواره نحو تحقيق اللقب.


وفي كأس الملك 2012، عاد الأهلي ليقصي الهلال من الدور ذاته، ويظفر بالبطولة، قبل أن يكرر الإنجاز في كأس الملك 2016 بإقصاء الهلال من نصف النهائي والتتويج باللقب.


وامتد التفوق الأهلاوي إلى المنافسات القارية، حيث نجح في إقصاء الهلال من نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتوج باللقب، ليؤكد حضوره القوي في المواجهات الإقصائية أمام الهلال.