يتفوق فريق الأهلي على نظيره الهلال في مواجهات نصف نهائي كأس الملك، إذ نجح الأهلي في إقصاء الهلال خمس مرات في هذا الدور، وتمكن عقبها من التتويج باللقب.
وجاءت البداية في بطولة كأس الملك 1983، عندما أقصى الأهلي نظيره الهلال من الدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بالبطولة. وتكرر السيناريو في كأس ولي العهد 2007، حيث تجاوز الأهلي الهلال في نصف النهائي، وواصل مشواره نحو تحقيق اللقب.
وفي كأس الملك 2012، عاد الأهلي ليقصي الهلال من الدور ذاته، ويظفر بالبطولة، قبل أن يكرر الإنجاز في كأس الملك 2016 بإقصاء الهلال من نصف النهائي والتتويج باللقب.
وامتد التفوق الأهلاوي إلى المنافسات القارية، حيث نجح في إقصاء الهلال من نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتوج باللقب، ليؤكد حضوره القوي في المواجهات الإقصائية أمام الهلال.
The Al-Ahli team excels over its counterpart Al-Hilal in the King’s Cup semi-final encounters, as Al-Ahli has succeeded in eliminating Al-Hilal five times in this round, and subsequently managed to win the title.
The beginning came in the King’s Cup 1983, when Al-Ahli eliminated Al-Hilal from the semi-finals, before going on to win the championship. The scenario was repeated in the Crown Prince Cup 2007, where Al-Ahli surpassed Al-Hilal in the semi-finals and continued its journey towards achieving the title.
In the King’s Cup 2012, Al-Ahli returned to eliminate Al-Hilal from the same round and clinched the championship, before repeating the achievement in the King’s Cup 2016 by eliminating Al-Hilal from the semi-finals and winning the title.
The superiority of Al-Ahli extended to continental competitions, as it succeeded in eliminating Al-Hilal from the semi-finals in the AFC Champions League, before going on to win the title, confirming its strong presence in knockout encounters against Al-Hilal.