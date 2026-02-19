استأنف فريق النصر تدريباته اليومية في الرياض بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس استعداداً لمباراة الحزم السبت القادم على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين بقيادة كريستيانو رونالدو، إذ يدخل العالمي اللقاء بشعار الفوز خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي حققها أخيراً في دوري روشن السعودي آخرها الفوز على الفتح بثنائية نظيفة.



ويتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ولا بديل أمامه سوى الفوز والاستمرار في منافسة الهلال والأهلي على اللقب.



فيما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة ويتسلح بعدد من اللاعبين المميزين أبرزهم عمر السومة، وسيغيب من الحزم عبدالرحمن الدخيل، وسعود الراشد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



‏من جانبه، يعقد مدرب النصر جورجي جيسوس، عند الثالثة عصر غدٍ (الجمعة) مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة النصر والحزم، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر دار النصر.