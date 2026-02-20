شهد الموسم الحالي من دوري روشن السعودي واحدة من أكثر الفترات اضطراباً على الصعيد الفني، بعدما أطاحت الإدارات بثمانية مدربين حتى الآن، في مشهدٍ يعكس تصاعد الضغوط وتنامي سقف الطموحات مع اشتداد المنافسة.

الإقالات لم تقتصر على مدربين أخفقوا في النتائج، بل طالت أسماء حققت إنجازات لافتة في وقت سابق، ما يؤكد أن معادلة البقاء أصبحت مرتبطة بلغة الأرقام فقط، دون الالتفات إلى الماضي، وتعكس هذه الإقالات حجم الضغوط التي تعيشها أندية دوري روشن، في ظل ارتفاع سقف الطموحات والاستثمارات الفنية الضخمة. وبين مدربين لم يُمنحوا الوقت الكافي، وآخرين دفعوا ثمن البدايات المتعثرة، يبقى الاستقرار الفني أحد أبرز التحديات هذا الموسم.

ووفق المؤشرات الحالية، قد لا تكون هذه الأسماء الأخيرة في قائمة المغادرين، إذ أصبح دوري روشن ساحةً لا تعترف إلا بالأرقام.. ومن لا يواكب الإيقاع، يغادر المشهد سريعاً.

1. لوران بلان - الاتحاد

كان الفرنسي لوران بلان أبرز الأسماء التي غادرت هذا الموسم. مدرب الاتحاد وقّع عقده في موسم 2025/2024، ونجح في تحقيق ثنائية تاريخية تمثلت في لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ورغم هذه النجاحات، قررت الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية بعد نهاية الجولة الرابعة من موسم 2026/2025.

أرقامه مع الاتحاد:

• 46 مباراة

• 35 انتصاراً

• 5 تعادلات

• 6 خسائر

• 108 أهداف مسجلة

• 51 هدفاً مستقبلاً

2. خافيير كاييخا - الرياض

بدأ الإسباني خافيير كاييخا الموسم على رأس الجهاز الفني لنادي الرياض، إلا أن انطلاقته لم ترقَ للطموحات، ليُقال بعد نهاية الجولة الثامنة.

حصيلته:

• 10 مباريات

• 3 انتصارات

• تعادلان

• 5 خسائر

• 10 أهداف مسجلة

•19 هدفاً مستقبلاً

3. دانيال كارينيو - الرياض

تسلّم الأوروغوياني دانيال كارينيو المهمة ابتداءً من الجولة التاسعة، لكن النتائج لم تتحسن، واستمرت المعاناة حتى الجولة 21، حيث أُعلن عن إقالته.

أرقامه:

• 12 مباراة

• دون أي فوز

• 4 تعادلات

• 8 خسائر

• 9 أهداف مسجلة

• 23 هدفاً مستقبلاً

4. ميشيل غونزاليس - القادسية

الإسباني ميشيل غونزاليس ترك بصمة واضحة مع القادسية، إذ قاد الفريق لتحقيق لقب دوري يلو والصعود إلى دوري المحترفين، كما حلّ وصيفاً لكأس الملك موسم 2025/2024، غير أن الخروج من ربع نهائي كأس الملك في موسم 2026/2025 عجّل بقرار إنهاء عقده.

أرقامه:

• 78 مباراة

• 48 فوزاً

• 12 تعادلاً

• 18 خسارة

• 148 هدفاً مسجلاً

• 86 هدفاً مستقبلاً

5. باولو سيرجيو - الأخدود

البرتغالي باولو سيرجيو لم يستمر طويلاً مع الأخدود، إذ غادر بعد الجولة 13.

حصيلته:

• 26 مباراة

• 7 انتصارات

• 5 تعادلات

• 14 خسارة

• 21 هدفاً مسجلاً

• 44 هدفاً مستقبلاً

6. ماريو سيلفا - النجمة

قاد البرتغالي ماريو سيلفا النجمة للصعود من دوري يلو في موسم 2025/2024، لكن تجربته في دوري المحترفين لم تنجح، لتنهي الإدارة عقده بعد الجولة 21.

أرقامه:

• 58 مباراة

• 22 فوزاً

• 10 تعادلات

• 26 خسارة

• 76 هدفاً مسجلاً

• 77 هدفاً مستقبلاً

• دون أي انتصار في دوري روشن هذا الموسم

7. أرماندو إيفانجيليستا - ضمك

بدأ البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا الموسم مع ضمك، لكن النتائج لم ترتقِ للتطلعات، ليغادر بعد الجولة 21.

حصيلته:

• 21 مباراة

• فوز وحيد

• 9 تعادلات

• 11 خسارة

• 15 هدفاً مسجلاً

• 37 هدفاً مستقبلاً

8. إيمانويل ألغواسيل - الشباب

الإسباني إيمانويل ألغواسيل دخل الموسم مع الشباب وسط آمال كبيرة، إلا أن تذبذب الأداء واستمرار النتائج السلبية أنهيا تجربته بعد الجولة 22.

أرقامه:

• 29 مباراة

• 6 انتصارات

• 11 تعادلاً

• 12 خسارة

• 34 هدفاً مسجلاً

• 46 هدفاً مستقبلاً