يخوض فريق القادسية لقاء مهماً أمام مضيفه الأخدود عند تمام الساعة العاشرة من ليل اليوم (الجمعة)، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



يدخل فريق القادسية بعد سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية، إذ لم يخسر في الـ12 جولة الماضية، فقد فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات، ويطمح في لقاء الليلة لتجاوز مضيفه الأخدود والاستمرار في سلسلته والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة حصدها من 14 انتصاراً و5 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 46 وعليه 19 هدفاً.



فيما يدخل فريق الأخدود هذا اللقاء بعد نتائج سلبية لم يتمكن فيها الفريق من تحقيق الفوز في الجولات الـ7 الأخيرة ليتراجع للمركز الـ17 ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط جمعها من انتصارين و4 تعادلات و15 خسارة، وله من الأهداف 16 وعليه 43 هدفاً، ويسعى في لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات والابتعاد عن مراكز الهبوط.



وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 3 لقاءات، تمكن القادسية من الفوز في لقاء، وتعادلا في لقاءين، وأحرز هجوم القادسية هدفين، فيما لم يتمكن الأخدود من الفوز في أي لقاء، ولم يتمكن أيضاً من هز شباك منافسه في لقاء الليلة من قبل.