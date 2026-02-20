في مباراة مثيرة قلب الأهلي تأخره أمام ضيفه النجمة بهدف لفوز كبير قوامه 4/1 في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



بدأ فريق النجمة اللقاء بثقة كبيرة وبادل مضيفه الأهلي الهجمات وتمكن لاعبه لازارو من إحراز الهدف الأول بعد مجهود فردي رائع (د: 27)، وقبل نهاية الشوط الأول تحصل الأهلي على ركلة جزاء سددها إيفان توني ولكن الحارس فيكتور براجا تمكن من التصدي لها لتعود الكرة لتوني ويسددها مجدداً ولكن براجا تألق مجدداً وأمسك بالكرة ليضيع توني أول ركلة جزاء له بقميص الأهلي.



وفي الشوط الثاني، كشر فريق الأهلي عن أنيابه وأحرز 4 أهداف جاءت عن طريق فالنتين اتانجانا (د: 48)، وإيفان توني (هاتريك 69، 87، ومن ركلة جزاء 90+4)، وشهد اللقاء حصول لاعب النجمة فيليب كاردوسو على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بـ4 أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ16 ويصل للنقطة 53 متساوياً مع الهلال ومتقاسماً معه صدارة الدوري، فيما تلقى النجمة الخسارة الـ16 وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ18 والأخير.