كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، حقيقة التفكير في إلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، من أجل توفير وقت كافٍ لتجهيز المنتخب الأول لبطولة كأس العالم 2026.

لا نية لإلغاء المسابقة

وأوضح أبو ريدة، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، كما تردد خلال الأيام الماضية.

مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطة

وأشار إلى أن الاتحاد المصري يعتزم تنظيم مؤتمر صحفي الأسبوع القادم، يعلن خلاله الخطة الكاملة استعداداً للبطولة، التي سيخوضها «الفراعنة» ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

مشاركة في ورشة عمل الفيفا

وأضاف أن وفداً من الاتحاد المصري سيسافر إلى الولايات المتحدة في الثالث من مارس، لحضور ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، استعداداً للبطولة.

نسخة تاريخية من المونديال

وستقام النسخة القادمة من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال يونيو ويوليو من هذا العام، لتكون الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.