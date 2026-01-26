يعود النجم الهلالي روبن نيفيز للمشاركة مع فريقه في مواجهة القادسية الخميس القادم، الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام)، ضمن مباريات الجولة الـ(19) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب تراكم «الإنذارات».



من جانب آخر، يسعى المدرب إنزاغي لتجهيز فريقه لمواجهة القادسية القادمة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والعودة للانتصارات والاستمرار في صدارة دوري روشن، إذ سيكثف المدرب إنزاغي المناورات الكروية من أجل اعتماد النهج الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء القادسية المرتقب.



ويتربع فريق الهلال على صدارة دوري روشن برصيد (45) نقطة، من 17 مباراة خاضها، انتصر في (14) مباراة، وتعادل في 3 مباريات.