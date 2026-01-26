علمت مصادر «عكاظ» أن نادياً «غربياً» يرفض الرد على قضايا مركز التحكيم الرياضي السعودي، المتعلقة بالمطالب المالية ومستحقات بعض العاملين المتأخرة، لعدم تواجد المدير التنفيذي للألعاب المختلفة الذي يتمتع بإجازة نهاية السنة في موطنه الأصلي، وهذا التجاهل سيعرّض النادي لعقوبات محتملة تصل لحد منع التسجيل.



من جهته وقَّع مركز التحكيم الرياضي السعودي، مذكرة تفاهم مع هيئة التحكيم الرياضي الخليجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية.



ووقع المذكرة، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم، وعضو مجلس الأمناء بهيئة التحكيم الرياضي الخليجية عبدالعزيز بن محمد العنزي؛ إذ تهدف لوضع إطار عام للتعاون الفني والقانوني والتدريبي بين الطرفين في مجال تسوية المنازعات الرياضية، بما يشمل تبادل الخبرات، وتنمية القدرات، وبناء الكفاءات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم الرياضي، والارتقاء بممارسات تسوية النزاعات الرياضية وفق أفضل المعايير المهنية.



وأكَّد الجانبان أن المذكرة تمثّل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الخليجية في مجال التحكيم الرياضي، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في دعم واستقرار المنظومة الرياضية في المنطقة.