يسعى نادي توتنهام هوتسبير للتعاقد مع الظهير الأيسر لفريق ليفربول الأسكتلندي أندي روبرتسون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد روبرتسون، البالغ من العمر 31 عاماً، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وأكد اللاعب الأسبوع الماضي أنه لم يحسم أمر مستقبله بعد، ما يفتح المجال أمام الأندية المهتمة لضمه في الانتقالات الشتوية.

توتنهام يقدم عرضاً

وبحسب شبكة «بي بي سي سبورت» البريطانية، قدم توتنهام عرضاً لنجم ليفربول، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة المحتملة.

وأضافت أن روبرتسون يأمل في زيادة نسبة مشاركاته في المباريات قبل كأس العالم 2026، إذ شارك هذا الموسم في 4 مباريات فقط أساسياً بالدوري الإنجليزي.

خطة ليفربول حال رحيل روبرتسون

وأوضح التقرير أن المجري كيركيز سيكون الظهير الأيسر الوحيد الذي يمكن لمدرب ليفربول الاعتماد عليه في حال بيع روبرتسون، ومع ذلك، قد يسعى النادي لاستعادة كوستاس تسيميكاس من فترة إعارته إلى روما لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

رحلة روبرتسون مع الريدز

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادماً من هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني في 2017، خلال فترة المدرب السابق يورغن كلوب، ومنذ ذلك الحين، شارك في 363 مباراة مع الفريق، وكان آخر ظهور له بديلاً في مباراة التعادل 1-1 ضد بيرنلي في 17 يناير الجاري.

وخلال مسيرته مع الريدز، فاز روبرتسون بـ9 ألقاب، أبرزها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.