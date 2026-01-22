فاز فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «سانت جيمس بارك» بمدينة نيوكاسل البريطانية، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل أهداف نيوكاسل اللاعب الكونغولي يوهان ويسا في الدقيقة الثامنة، واللاعب الإنجليزي أنتوني غوردن في الدقيقة (30)، قبل أنْ يختتم أهداف اللقاء اللاعب الإنجليزي هارفي بارنز في الدقيقة (65).



وبهذه النتيجة، صعد نيوكاسل يونايتد إلى المركز السابع بـ(13) نقطة، فيما تجمَّد رصيد أيندهوفن عند ثماني نقاط في المركز الـ(22).



وفي مباراة أخرى، تغلَّب فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، على ملعب «فيلودروم» بمدينة مارسيليا الفرنسية، ليرفع رصيده النقطي إلى (15) نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل مارسيليا المركز الـ(19) بـ(9) نقاط.