أعلنت وزارة الرياضة أبرز مستجدات الأعمال في ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أعلى المعايير.



وأوضحت أنه تم البدء في تنفيذ التمديدات الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء والتكييف الداخلية، إلى جانب إنجاز أكثر من (75%) من الأعمال الخرسانية في المشروع، وتجهيز ملاعب التدريب وفق أعلى الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة.



وشملت المستجدات بدء تركيب المدرجات الخرسانية مسبقة الصب للملعب، واستكمال أعمال تدعيم الهيكل الإنشائي للمباني والمدرجات القائمة، إضافة إلى الانتهاء من أعمال دهان سقف المدرج الغربي.



وأكدت الوزارة أن المشروع يشهد تعزيزًا للمحتوى المحلي من خلال مشاركة عدد من المصانع والموردين المحليين، بما يسهم في دعم الاقتصاد ونقل الخبرات في مشاريع البنية التحتية الرياضية.