أكد مدرب أتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، أن طريقة اللعب في بطولة السوبر تختلف عن غيرها. جاء ذلك قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام برشلونة، في السوبر الإسباني الذي ينطلق غداً (الأربعاء) ويستمر حتى الأحد 11 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بإشراف وتنظيم وزارة الرياضة، ويشارك في البطولة؛ برشلونة (بطل الدوري الإسباني وبطل كأس ملك إسبانيا لموسم 2024 – 2025)، وريال مدريد (وصيف الدوري الإسباني ووصيف كأس ملك إسبانيا للموسم ذاته)، إلى جانب أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني)، وأتلتيك بلباو (صاحب المركز الرابع).



وأشار المدرب إلى أن الفريق يدرك أنه ليس المرشح الأبرز، إلا أن ذلك لن يمنعه من المحاولة والسعي لتجاوز برشلونة، مبيناً في الوقت ذاته أن الحديث الإعلامي لا يشغل الفريق، وأن التركيز ينصب بالكامل على مواجهة الغد.



وأضاف فالفيردي: الفريقان يمتلكان حارسي مرمى مميزين، وهو عامل لن يؤثر على خطط فريقنا، برشلونة فريق كبير ويمتلك سجلاً حافلاً، إلا أن أتلتيك بلباو قادر على المنافسة، وسنحرص على الفوز من أجل تعزيز الثقة، فكرة القدم تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً إلى جانب الجوانب التكتيكية، سندخل اللقاء غداً ونحن مستعدون من حيث الجاهزية البدنية، خصوصاً نيكو وإينياكي، اللذين يمثلان إضافة مهمة للفريق بلا شك.