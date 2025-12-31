تعادل الاتفاق مع ضيفه النصر بنتيجة (2-2) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



سجل الاتفاق هدف التقدم عن طريق لاعبه فينالدوم عند الدقيقة (16)، قبل أن يتمكن النصر من تعديل النتيجة بواسطة جواو فيليكس مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).



وأضاف النصر الهدف الثاني عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة (67)، فيما نجح الاتفاق في إدراك التعادل مجدداً عن طريق فينالدوم عند الدقيقة (80).



وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليبقى النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد (31) نقطة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى (16) نقطة في المركز الثامن.