ينهي مدربا فريق الأهلي ماتياس يايسله وفريق النصر جورجي جيسوس مخططاتهما الفنية غدا (الخميس) لمواجهة «الكلاسيكو»، التي ستجمع الفريقين بعد غد (الجمعة) الساعة 8:30 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مدربا الأهلي والنصر مناورة كروية ختامية من أجل اعتماد الأسلوب الفني المناسب والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.



ويفتقد الفريق الأهلاوي لخدمات المدافع روجر إبانيز الذي حصل على البطاقة الحمراء في لقاء الفيحاء الماضي إلى جانب الحارس إدوارد ميندي، ولاعبي الوسط فرانك كيسيه، ورياض محرز، فيما يغيب عن الفريق النصراوي ساديو ماني بسبب مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا الحالية بالمغرب.



ويطمح مدربا الراقي والعالمي ماتياس يايسله وجورجي جيسوس لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب دوري روشن، فالفريق النصراوي يعتلي الصدارة برصيد 31 نقطة، والفريق الأهلاوي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.



وكان مدرب فريق الأهلي الألماني ماتياس يايسله تفوق على مدرب فريق النصر البرتغالي جورجي جيسوس في مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ بضربات الترجيح 3/5، وتعتبر مواجهة الفريقين في الدور الأول من دوري روشن الموسم الحالي بمثابة الفرصة للمدرب النصراوي جورجي جيسوس لرد الاعتبار من خسارة كأس السوبر من أمام الأهلي، فيما المدرب الأهلاوي ماتياس يايسله يسعى لتأكيد تفوقه بقيادة فريقه للفوز على النصر في اللقاء المرتقب.



موعد الكلاسيكو



الجمعة 2025/12/31



الأهلي × النصر



8:30 مساء