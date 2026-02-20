يزداد الاهتمام بصحة الكلى خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتعرض لضغوط إضافية بسبب تغيّر أنماط الشرب والأكل، والامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة.

ويحذر الأطباء والمختصون في أمراض الكلى والتغذية من أن بعض العادات الشائعة في رمضان قد تؤدي إلى الجفاف، ارتفاع ضغط الدم، تكوّن الحصوات، أو تفاقم مشكلات الكلى الموجودة مسبقًا، خصوصا لدى مرضى القصور الكلوي أو من لديهم تاريخ مرضي.

عادات وأطعمة تؤثر على الكلى في رمضان

1 - الجفاف وعدم تعويض السوائل بشكل كافٍ

بحسب موقع PubMed Central فإن عدم شرب كمية كافية من الماء (يفضل 2 - 3 لترات أو أكثر حسب الحالة) بين الإفطار والسحور يزيد تركيز البول، مما يرفع خطر تكوّن حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

2 - الإفراط في الأطعمة المالحة

المخللات، الوجبات السريعة، اللحوم المصنعة، والمكسرات المملحة ترفع مستوى الصوديوم، مما يسبب احتباس السوائل، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الضغط على الكلى.

3 - كثرة تناول البروتين الحيواني

تؤكد دراسات أن الإفراط في اللحوم الحمراء والدجاج المشوي بكميات كبيرة يزيد العبء على الكلى، يرفع مستويات حمض اليوريك، وقد يؤدي إلى تراكم الفضلات.

4 - المشروبات المدرة للبول

يشير خبراء التغذية إلى أن القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، والكولا تسحب السوائل من الجسم وتزيد الجفاف مما يؤثر على عمل الكلى، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناولها بين الإفطار والسحور.

5 - الإفراط في الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفوسفور

يحذر الأطباء مرضى الكلى المزمن من الأفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفوسفور مثل الموز، التمر بكميات كبيرة، البرتقال، المانجو، الطماطم، البطاطس، السبانخ، البقوليات، والحليب ومشتقاته والتي قد ترفع مستويات هذه المعادن بشكل خطير.

6 - الأطعمة الغنية بالأوكسالات

الإفراط في تناول السبانخ، المكسرات، والشوكولاتة بكثرة قد تساهم في تكوين حصوات الكلى.

7 - الإفراط في السكريات والدهون

الحلويات الرمضانية الثقيلة والمقليات تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع السكر والضغط، مما يضر بالكلى على المدى الطويل.

نصائح طبية للحفاظ على صحة الكلى خلال رمضان

يؤكد الخبراء أن الصيام يمكن أن يكون آمنًا للأشخاص الأصحاء مع الالتزام بهذه النصائح، بينما يحتاج مرضى الكلى المزمن إلى تقييم فردي من الطبيب المختص.

وفيما يلي أبرز النصائح للحفاظ على صحة الكلى:

- شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل غير المحلاة بين الإفطار والسحور.

- لا تفوت وجبة السحور، واجعلها متوازنة تحتوي على كربوهيدرات معقدة (خبز أسمر، شوفان) وبروتين معتدل وخضروات.

- بدء الإفطار بتمر معتدل (1 - 3 حبات) أو فواكه منخفضة البوتاسيوم مثل التفاح أو البرتقال بكميات محدودة.

- تقليل الملح إلى أدنى حد، واستبدال الأطعمة المالحة بالتوابل الطبيعية.

- اختيار مصادر بروتين معتدلة (دجاج، سمك، بيض بكميات مناسبة) وتجنب الإفراط.

- إدراج خضروات وفواكه غنية بالماء مثل الخيار، البطيخ (باعتدال)، والخس.

- تجنب التعرض للحرارة والجهد البدني العنيف أثناء النهار.

- استشارة طبيب الكلى قبل الصيام إذا كنت تعاني من قصور كلوي أو حصوات أو ارتفاع ضغط.