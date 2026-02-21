أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التصريحات «بالغة التطرف» التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي أشار فيها إلى أن لإسرائيل «حقاً توراتياً» في السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، مستنداً إلى نصوص دينية من العهد القديم.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط وصفه للتصريحات بأنها «مخالفة لكافة أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة»، و«مجافية للمنطق والعقل»، مشيراً إلى أنها تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها التاريخية، وتهدف إلى «مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل».

وأكد المتحدث أن مثل هذه التصريحات المتطرفة، التي «لا تقف على أي أساس»، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تسعى فيه الدول تحت مظلة مجلس السلام إلى تطبيق اتفاق السلام في غزة واغتنام الفرصة لإطلاق مسار سلمي جاد.

جاءت الإدانة بعد مقابلة أجراها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مع تاكر كارلسون، أثارت ردود فعل غاضبة في المنطقة، خصوصا مع استمرار الجهود الدولية لتهدئة التوترات وإحياء عملية السلام.

واستند هاكابي في مقابلة مطولة إلى تفسير توراتي/إنجيلي لـ«الأرض الموعودة» في العهد القديم، معتبراً أن إسرائيل لها «حق توراتي» في السيطرة على مناطق واسعة تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات.

وأضاف السفير الأمريكي أنه «سيكون جيداً» أو «مقبولاً» إذا سيطرت إسرائيل على «كل شيء»، مع توضيح لاحق أن إسرائيل لا تسعى لذلك عملياً حالياً، وأن تعليقه كان «مبالغاً».