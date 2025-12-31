وجّه قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة لجماهير ناديه عقب التعادل مع الاتفاق بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء (الثلاثاء) على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وسجّل رونالدو الهدف الثاني لفريقه في اللقاء، فيما أهدر النصر أول نقطتين له في الدوري هذا الموسم، بعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية.



رونالدو

رسالة تفاؤل

ونشر رونالدو صوراً من المباراة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق: «نحن على الطريق الصحيح، ونعرف ما يتعين علينا فعله في عام 2026».

النصر في الصدارة

ورغم التعادل، يواصل النصر تصدّر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، قبل مواجهته أمام الخلود اليوم (الأربعاء) ضمن الجولة ذاتها.