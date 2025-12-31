سجلت البنوك الأوروبية أداءً استثنائياً في عام 2025، مسجلة أقوى نتائج سنوية منذ عام 1997، مع ارتفاع مؤشر ستوكس 600 للبنوك بنحو 60% منذ بداية العام.



وشهد الربع الثالث من العام تقارير أرباح قوية للبنوك، إذ تجاوزت كل من HSBC وUBS توقعات الأرباح، بينما شهدت بنوك مثل Commerzbank وكذلك مصرف Societe Generale مضاعفة تقييماتها خلال الـ12 شهراً الماضية.



وبحسب بنيامين غوي، رئيس أبحاث القطاع المالي الأوروبي في «دويتشه بنك»، فإن هذا العام كان «استثنائياً» للبنوك الأوروبية، مشيراً إلى أن معظمها يمتلك رأس مال فائضاً كبيراً، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



تنويع مصادر الدخل



ومع دخول عام 2026، تواجه إدارات البنوك سؤالاً رئيسياً عن كيفية استخدام هذا الفائض من رأس المال. وبينما تتحسن فرص النمو العضوي، يرى غوي أن البنوك الآن «مربحة جداً بحيث يمكن القيام بالمزيد».



وتركز الخيارات عادة على إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح الرأسمالية، لكن الأنظار تتجه بشكل متزايد نحو النمو غير العضوي، أي عمليات الدمج والاستحواذ، التي تساعد البنوك على تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو.



وأشار غوي إلى أن إيطاليا والمملكة المتحدة تشهدان نشاطاً مرتفعاً في عمليات الدمج الداخلي «التي تقل فيها مخاطر التنفيذ وتحقق تكاملاً قوياً».