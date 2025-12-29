حقق الفتح فوزاً مهماً على مضيفه الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن». سجّل هدف المباراة الوحيد لاعب الفتح ماتياس فارغاس عند الدقيقة (41) من مجريات الشوط الأول، وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى (11) نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد الخليج عند (14) نقطة في المركز التاسع.



وعلى ملعب نادي التعاون ببريدة، تغلَّب التعاون على ضيفه النجمة بهدف دون مقابل، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، وسط سيطرة واضحة للتعاون، وفي الشوط الثاني سجَّل التعاون هدفه الوحيد في الدقيقة (85) عن طريق لاعبه مارتينيز، وقفز التعاون إلى الوصافة مؤقتاً برصيد 28 نقطة، فيما واصل النجمة تذيل ترتيب دوري روشن برصيد نقطة وحيدة.