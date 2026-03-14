فيما دعت السفارة مواطنيها لمغادرة البلاد فوراً، كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (السبت)، تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بمسيّرتين، مؤكدة تصاعد الدخان من موقع الهجوم.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مسؤول أمني قوله، إن طائرتين مسيّرتين استهدفتا السفارة الأمريكية في بغداد، فيما لا تزال المعلومات غير واضحة بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وأضاف المسؤول أن الهجوم وقع السبت، بينما أظهر مقطع فيديو حدّدت موقعه الشبكة، تصاعد دخان واندلاع نيران صغيرة من مبنى في محيط مجمّع السفارة داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، مبينة أنها تواصلت مع السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والقيادة المركزية الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادثة.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أن مقذوفاً أو صاروخاً أصاب مهبط طائرات داخل مجمّع السفارة الأمريكية في بغداد، مع تصاعد أعمدة دخان من الموقع، من دون إعلان فوري عن خسائر بشرية أو أضرار مؤكدة.

وأفادت وسائل إعلام عربية أن منظومة الدفاع الجوي في السفارة تضررت في القصف، وأن العمل جارٍ لإعادة تشغيلها.

وكانت «رويترز» قد نقلت عن مصادر أمنية، أنه تم إسقاط مسيّرة كانت تستهدف المركز الدبلوماسي الأمريكي.

في غضون ذلك، دعت السفارة الأمريكية في بغداد، مواطنيها الموجودين في العراق إلى مغادرة البلاد فوراً، موضحة أن التحذير يأتي في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان إن هذه "المليشيات شجّعت ونفّذت هجمات عشوائية استهدفت أمريكيين ومنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العراق، مؤكدة تكرار استهداف المنطقة الدولية في وسط العاصمة بغداد، التي لا تزال مغلقة مع استثناءات محدودة.

وقالت السفارة: أن المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأمريكية في أربيل شهدت أيضاً هجمات متكررة، محذّرة الأمريكيين من محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب استمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية.

وأكدت السفارة استمرار العمل بتحذير السفر من المستوى الرابع، الذي ينص على «عدم السفر إلى العراق»، مبررة ذلك بـ«مخاطر الإرهاب والخطف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية»، إلى جانب القدرة المحدودة للحكومة الأميركية على تقديم خدمات طارئة لمواطنيها داخل البلاد.