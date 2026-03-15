أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة تأجيل إقامة النسخة الأولى من البطولة التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وأوضحت أن قرار التأجيل يأتي بعد إعلانها في وقت سابق تأجيل حفل قرعة البطولة، في إطار حرصها على توفير الظروف المناسبة لإقامة الحدث بصورة تليق بالبطولة ومكانتها، وضمان أفضل الجوانب التنظيمية والإعلامية للمشاركين والجماهير.



وأكد مدير عام اللجنة المنظمة للبطولة محمد مبارك المهندي، أن القرار يأتي كإجراء احترازي في ظل المستجدات الحالية، مشيرًا إلى أن سلامة الوفود المشاركة وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة تبقى في مقدمة أولويات اللجنة المنظمة.



وأفاد أن اللجنة المنظمة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (IMF) من أجل تحديد موعد جديد لإقامة البطولة، على أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق بعد استقرار الأوضاع.



وكان من المنتظر أن تشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة منتخبات دول الخليج العربي، في حدث رياضي يهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي بين دول الخليج ودعم انتشار كرة القدم المصغرة على المستوى الإقليمي.