أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم، بدء تنفيذ رحلات خاصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج.



ويأتي قرار الشركة، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

جسر جوي استثنائي



وذكرت الخطوط العراقية في بيانها اليوم، أن إحدى طائرات الناقل الوطني انطلقت من مطار أنقرة إسنبوغا الدولي متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، بهدف نقل المسافرين العراقيين العالقين في مصر.



وأوضحت أن المواطنين سيتم نقلهم جواً إلى مطار عرعر شمال المملكة العربية السعودية، ضمن جسر جوي استثنائي يهدف إلى إعادتهم بأسرع وقت ممكن.



وبعد وصولهم إلى عرعر، سيجري نقلهم براً عبر منفذ عرعر الحدودي إلى داخل الأراضي العراقية، في إطار تنسيق لوجستي وإنساني مشترك لضمان عودة المواطنين بأمان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).