ينهي مدرب فريق الهلال إنزاغي مخططاته الفنية لمواجهة الخلود بعد (الأربعاء)، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة (12) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري المدرب إنزاغي مناورة كروية ختامية غدا (الثلاثاء) من أجل رسم النهج الفني المناسب، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.



وحذر إنزاغي الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز من الحصول على الإنذار الرابع في لقاء الخلود القادم، من أجل الاستفادة من خدماته في المباريات المتبقية في دوري روشن. وحرص إنزاغي خلال الحصص التدريبية التي تسبق مواجهة الخلود على تنفيذ اللاعبين بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي يرغب في تطبيقها في اللقاء القادم، وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



ويتطلع المدرب إنزاغي لمواصلة فريقه الانتصارات والظفر بالنقاط الثلاث، والوصول للنقطة (29)، والاستمرار في المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي.







