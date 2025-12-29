في واقعة أعادت طرح تساؤلات حول معايير السلامة والنظافة في الرحلات الجوية الدولية، رفعت عائلة من ولاية فرجينيا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة خطوط جوية هولندية وأخرى أمريكية، متهمة الشركتين بالتسبب في إصابتها بمشكلات صحية مؤلمة عقب رحلة دولية تقول إنها كانت موبوءة ببقّ الفراش.

دعوى قضائية بعد رحلة إلى صربيا

وبحسب تفاصيل الدعوى، التي تقدم بها رومولو ألبوكيرك وزوجته الأسبوع الماضي، فإن أفراد العائلة الأربعة تعرضوا للدغات حشرات أثناء سفرهم على متن رحلة تابعة للشركة الهولندية، حُجزت تذاكرها عبر الشركة الأمريكية، ضمن برنامج «سكاي مايلز».

وتشير الوثائق القضائية إلى أن الحادثة وقعت خلال رحلة متجهة إلى صربيا في 21 مارس الماضي، حيث أصيب الزوجان وطفلاهما بتورمات وحكة شديدة وطفح جلدي، تسببت لهم بمعاناة جسدية وضغوط نفسية، وفق ما ورد في ملف القضية.

أعراض في الجو

وتوضح الدعوى أن الأعراض ظهرت أثناء الرحلة نفسها، ما اضطر العائلة إلى تحمل ساعات طويلة من الانزعاج الجسدي. ووفقاً للملف القضائي، بدأت زوجة رومولو ألبوكيرك، بعد نحو ساعتين من إقلاع الرحلة المتجهة إلى أمستردام، تشعر بإحساس غير طبيعي، قبل أن تلاحظ وجود حشرات تزحف على سترتها ذات اللون الفاتح.

بلاغ لطاقم الطائرة

وتفيد العائلة بأنها أبلغت طاقم الطائرة فوراً بما يحدث، إلا أن أفراد الطاقم، بحسب ما جاء في الدعوى، طلبوا من الزوجين خفض أصواتهما لتجنب إثارة القلق بين الركاب، دون اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الموقف.

أضرار صحية

ولم تقتصر الأضرار، بحسب العائلة، على الإصابات الجلدية فقط، بل امتدت لتشمل معاناة نفسية ومخاوف صحية، إضافة إلى تكاليف طبية ونفقات أخرى تكبدتها العائلة بعد انتهاء الرحلة للتعامل مع آثار الإصابة.

اتهامات بالإهمال

وتحمّل الدعوى شركتي الخطوط مسؤولية الإهمال، معتبرة أن الشركتين فشلتا في توفير بيئة سفر آمنة ونظيفة، ولم تتخذا التدابير اللازمة لمنع انتشار الحشرات داخل الطائرة، رغم المعايير الصحية المفترضة في الرحلات الدولية.

ملف القضية

ووفقاً للملف القضائي، قدّم رومولو ألبوكيرك صوراً ومقاطع فيديو تُظهر حشرات تزحف على سترة زوجته، وأخرى مختبئة في ثنايا مقاعد الطائرة. كما أظهرت الصور حشرة صغيرة ملطخة بالدماء على منديل ورقي يحمل شعار الشركة الهولندية.

إجراءات احترازية

ونقل محامو العائلة لمجلة «بيبول» أن آل ألبوكيرك اضطروا، كإجراء وقائي، إلى التخلص من عدد من مقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك حقائب السفر والملابس، خشية انتقال الإصابة إلى أماكن أخرى.

مطالبة بتعويض مالي

وبحسب الدعوى، تطالب العائلة بتعويض مالي قدره 200 ألف دولار، يشمل الأضرار الجسدية والآثار الصحية، إلى جانب الألم والمعاناة والضيق النفسي والقلق والتكاليف الطبية المرتبطة بعلاج آثار الإصابة.