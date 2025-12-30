حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد بنتيجة 86-73، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الإثنين) ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، في لقاء مؤجل على صالة الهيئة العامة للرياضة في محافظة جدة.



وتمكن الأهلي من فرض أفضليته خلال مجريات اللقاء، مستفيداً من الأداء الجماعي والانضباط الدفاعي، ليحصد انتصاراً يعزز من موقعه في سلم الترتيب، ويُبقي على آماله قائمة في المنافسة على لقب البطولة.



يُذكر أن هذه المواجهة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الحاسمة في المرحلة المتقدمة من منافسات الدوري، وسط تنافس قوي بين الفرق المتصدرة.