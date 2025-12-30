أبدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة سعادتها الكبيرة عقب صدور حكم قضائي ببراءتها من اتهام نشر وإذاعة معلومات مضللة، مؤكدة أن انتهاء القضية شكّل لها لحظة ارتياح بعد فترة مليئة بالقلق والتوتر، موجهة الشكر لكل من ساندها بالأزمة.

مصدر قوتي

وأعربت الفضالة عن امتنانها العميق عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مشددة على أن الإيمان والصبر كانا مصدر قوة لها، ووجهت كلمات حمد وشكر لله على انكشاف الحقيقة ورفع الظلم عنها.

دعم الجمهور

كما حرصت الفنانة على توجيه الشكر لجمهورها ومحبيها في الكويت ودول الخليج والوطن العربي، مؤكدة أن دعمهم المتواصل ودعواتهم الصادقة كان لها أثر بالغ في تجاوزها تلك المرحلة الصعبة.

إلهام الفضالة.

نزاهة القضاء

وفي ختام رسالتها، أثنت إلهام الفضالة على نزاهة القضاء الكويتي، معربة عن تقديرها للعدالة التي أنصفتها وأعادت إليها شعورها بالاطمئنان والثقة.

بداية القضية

تعود قضية إلهام الفضالة إلى تداول فيديو منسوب لها على مواقع التواصل، اعتبرته الجهات المختصة مخالفاً لقانون الإعلام الإلكتروني، ما أدى إلى إحالتها للمحاكمة بتهمة نشر معلومات مضللة والإساءة عبر منصاتها الرقمية.