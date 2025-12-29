علق الفنان المصري محمد إمام على الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً حول الفنان الأعلى أجرًا في الوسط الفني، وذلك بعد تصريحات الفنان أحمد العوضي التي وصف فيها نفسه بالأعلى أجرًا ومشاهدة، والتي واجهت موجة انتقادات واسعة.

وأكد إمام عبر صفحته على «فيسبوك» أن والده، الزعيم عادل إمام، لا يزال الأعلى أجرًا في الوطن العربي. وكتب: «ما حدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه، في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات ونجوم متألقون بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور».

وأشار إمام إلى أن منشوره كان مزحة مع أصدقائه ومعجبيه، وأنه لا يقصد إثارة أي ضجة، مؤكدًا الاحترام المتبادل بينه وبين زملائه في الوسط الفني.

الكنج في رمضان

وعلى الصعيد الفني، يشارك محمد إمام في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «الكينج»، وهو عمل درامي اجتماعي يشارك في بطولته حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، عماد رشاد، وميرنا جميل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.