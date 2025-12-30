وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد عن 91 عاماً

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني وفاة أسطورته إنريكي كولار عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

حالة حداد

وقال النادي الإسباني في بيان: «يعيش نادي أتلتيكو مدريد حالة حداد بعد وفاة أحد أعظم أساطيرنا، إنريكي كولار، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى لقب كأس الكؤوس الأوروبية، خلال مسيرته في الدفاع عن ألوان نادينا».

إنريكي كولار

مسيرة الإنجازات

وأضاف البيان: «كما ارتدى كولار شارة قيادة الفريق لمدة 10 سنوات، من 1960 حتى 1969، ليصبح أكثر لاعب حمل شارة القيادة في تاريخ النادي، وبرحيله فقدت عائلة أتلتيكو مدريد رمزاً كبيراً بذل كل ما في وسعه لقيادة النادي إلى قمة كرة القدم الإسبانية والأوروبية».

وختم: «يتقدم الرئيس التنفيذي للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين فيه، بخالص التعازي لعائلة الراحل وأصدقائه، مؤكدين مشاركتهم لهم مشاعر الحزن والأسى».

وخاض كولار، الذي شغل مركز الجناح الأيسر، 470 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 105 أهداف، خلال الفترة من 1953 حتى 1969، ليصبح خامس أكثر لاعبي النادي مشاركة في المباريات الرسمية، متساوياً مع الفرنسي أنطوان غريزمان.