يعرض فيلم «Giant» للفنان أمير المصري في صالات السينما في الدول العربية اعتباراً من 14 يناير القادم.

قصة نسيم حميد

يروي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد، وصعوده من شوارع شيفيلد إلى بطولة العالم تحت إشراف مدربه بريندان انجل. ويشارك في العمل عدد من النجوم منهم بيرس بروسنان، من إخراج وتأليف روان اثالي، وإنتاج سيلفستر ستالون.

وحقق «Giant» إشادات واسعة عند عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، وفاز الفيلم السابق للمصري في جائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي الدورة 59، كما شارك في مهرجانات البحر الأحمر وتالين الليالي السوداء السينمائي.

وشارك أمير المصري أيضاً في فيلم «100 Nights of Hero» المقتبس عن رواية لإيزابيل جرينبيرج، وحقق نجاحاً كبيراً في مهرجانات لندن وفينيسيا السينمائية، حيث يؤدي دور جيروم في إطار خيالي رومانسي.

يواصل أمير المصري نشاطه التلفزيوني من خلال مشاركته في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي «The Agency» بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي، إلى جانب نخبة من النجوم العالميين مثل مايكل فاسبندر، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ريتشارد جير.