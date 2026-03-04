نائب أمير جازان يقدّم واجب العزاء لعضو اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة

قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي واجب العزاء والمواساة لعضو اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة عبداللطيف علاقي، في وفاة ابنته رحمها الله، وذلك خلال زيارته لمنزله بمدينة جيزان.

وأعرب نائب أمير جازان عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.



من جانبه، أعرب والد الفقيدة عن شكره وأفراد أسرته، لأمير المنطقة ونائبه على مواساتهما وتعازيهما، سائلًا الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.