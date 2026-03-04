ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من (1%) اليوم (الأربعاء)، متعافية من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.6%) إلى (5168.69) دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1.1%) إلى (5178.40) دولار.

وجاءت المكاسب رغم خسائر حادة سجلها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة تجاوزت (4%) بفعل قوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة، في وقت زادت فيه اضطرابات إمدادات الطاقة من الضغوط التضخمية وأثرت سلبًا على أسواق الأسهم.

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (3.5%) إلى (84.92) دولار للأوقية، مدعومة بزيادة الطلب

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرىزاد البلاتين (2.7%) إلى (2139.56) دولار، فيما صعد البلاديوم (1.6%) إلى (1673.87) دولار.