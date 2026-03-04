توّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، فريق «التعاون» من جدة، عقب فوزه على نظيره «سلام الجامعة» بنتيجة (1-0) بكأس بطولة جدة لكرة القدم 2026، بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ووزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.



وحقق فريق «التعاون» كأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال فريق «سلام الجامعة» الميدالية الفضية، فيما حقق فريق «حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة» الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق «شرطة محافظة جدة» بنتيجة هدفين مقابل هدف.



كما كرّم الرعاة والجهات المشاركة في البطولة، وطاقم حكام المباراة النهائية والمراقب؛ تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في إنجاح البطولة.



وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا مميزًا أضفى أجواءً حماسية على المباريات، وعكس التفاعل الكبير مع المنافسات، في ظل تنظيم متكامل ومستوى فني لافت أسهم في إبراز المواهب الرياضية وتعزيز روح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، بما يجسد دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وتمكينه من أداء رسالته في خدمة الشباب وتنمية قدراتهم.