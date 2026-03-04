توّج نادي العلا بطلاً لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلّب على نادي الوادي بنتيجة (4-1) في نهائي موسم 2026/2025، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس (الثلاثاء) على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.



ودخل العلا المواجهة بعزيمة واضحة للحفاظ على لقبه، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، بعد أفضلية فنية وتنظيم عالٍ داخل أرضية الملعب. وفي الشوط الثاني، واصل الفريق أفضليته ورفع رصيده إلى أربعة أهداف، فيما سجل الوادي هدفه الوحيد، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق للعلا وتتويجه باللقب.



وجاء تتويج العلا بعد مشوار قوي في البطولة، حيث استهل طريقه في دور الـ16 بالفوز على نادي فيد بنتيجة (8-1)، ثم تجاوز نادي المجد في ربع النهائي بنتيجة (5-1)، قبل أن يحسم مواجهة نصف النهائي أمام نادي القادسية بنتيجة (5-4) في لقاء مثير، ليؤكد أحقيته بالوصول إلى النهائي وحصد الكأس.



وبهذا الإنجاز، يثبت العلا استمرارية مشروعه الناجح في كرة قدم الصالات، ويعزز مكانته كأحد أبرز فرق اللعبة على الساحة المحلية.